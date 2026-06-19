Stage d’écriture Nos chers jardins Jardins des plantes compagnes Montgesoye

Montgesoye

Stage d’écriture Nos chers jardins

Jardins des plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye Doubs

Tarif : 150 – 150 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Deux jours pour se remémorer, pour raconter, pour imaginer tous les jardins de nos vies. Du jardin potager au jardin imaginaire, du jardin de fleurs de notre enfance aux jardins de nos rêves, on se laisse porter par nos univers et les mots qui en naissent.

Repas sur place sur le mode auberge espagnole Jardin des Plantes Compagnes à Montgesoye.

Possibilité de dormir sur place en dortoir, 10€ la nuit ou 15€ si draps. .

Jardins des plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté claire@assoplantescompagnes.fr

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English : Stage d’écriture Nos chers jardins

L’événement Stage d’écriture Nos chers jardins Montgesoye a été mis à jour le 2026-06-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)