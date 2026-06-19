Stage d’écriture Nos chers jardins Jardins des plantes compagnes Montgesoye
Stage d’écriture Nos chers jardins Jardins des plantes compagnes Montgesoye samedi 18 juillet 2026.
Montgesoye
Stage d’écriture Nos chers jardins
Jardins des plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye Doubs
Tarif : 150 – 150 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Deux jours pour se remémorer, pour raconter, pour imaginer tous les jardins de nos vies. Du jardin potager au jardin imaginaire, du jardin de fleurs de notre enfance aux jardins de nos rêves, on se laisse porter par nos univers et les mots qui en naissent.
Repas sur place sur le mode auberge espagnole Jardin des Plantes Compagnes à Montgesoye.
Possibilité de dormir sur place en dortoir, 10€ la nuit ou 15€ si draps. .
Jardins des plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté claire@assoplantescompagnes.fr
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English : Stage d’écriture Nos chers jardins
L’événement Stage d’écriture Nos chers jardins Montgesoye a été mis à jour le 2026-06-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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