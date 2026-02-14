[Stage d’écriture] Une nouvelle au pays de Maupassant Dieppe

[Stage d’écriture] Une nouvelle au pays de Maupassant

Du 27 au 31 juillet 2026, l’association La Piterne propose un atelier estival d’écriture consacré à l’art de la nouvelle, dans le territoire qui a vu naître Guy de Maupassant.

Pendant cinq matinées, les participants explorent les fondamentaux du récit court intrigue resserrée, personnages, descriptions, dialogues et chute surprenante. Alternant apports théoriques, jeux d’écriture et temps de lecture partagée, chacun développe une intrigue personnelle et affine son style.

Encadré par Jean-Patrick Beaufreton, formateur en communication écrite et écriture créative, le stage s’adresse à toute personne souhaitant découvrir ou approfondir la pratique de la nouvelle.

Les après-midi libres permettent de s’inspirer du patrimoine dieppois et du Pays de Caux pour nourrir son récit.

À l’issue du stage, les participants peuvent remettre leur texte finalisé. Une publication en ligne est proposée aux volontaires sur le site Amis des Mots.

Informations pratiques

✔ Atelier limité à 10 participants

✔ Livret pédagogique remis le premier jour

✔ Matériel informatique personnel autorisé

✔ Inscription via Helloasso .

