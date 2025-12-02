Stage des arts du cirque avec Lezarts Ludiks Salle Polyvalente Pardaillan lundi 13 juillet 2026.

Pardaillan

Stage des arts du cirque avec Lezarts Ludiks

Salle Polyvalente Route de Pardaillan Pardaillan Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:30:00

fin : 2026-08-27 16:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-16 2026-07-20 2026-07-28 2026-08-03 2026-08-24

Découvrez les stages de cirque de Lezarts Ludiks ! En juillet et août à Pardaillan, initiez ou perfectionnez vos enfants (dès 4 ans) à la jonglerie, acrobaties et aériens.

Horaires 10h30 16h

Tarif 20€ la journée

Infos 0759511775

Découvrez les stages de cirque de Lezarts Ludiks ! En juillet et août à Pardaillan, initiez ou perfectionnez vos enfants (dès 4 ans) à la jonglerie, acrobaties et aériens.

Horaires 10h30 16h

Tarif 20€ la journée

Infos 0759511775 .

Salle Polyvalente Route de Pardaillan Pardaillan 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 59 51 17 75 lezartsludiks@gmail.com

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English : Stage des arts du cirque avec Lezarts Ludiks

Discover Lezarts Ludiks’ circus camps! In July and August in Pardaillan, introduce your children (ages 4 and up) to juggling, acrobatics, and aerial arts, or help them improve their skills.

Hours: 10:30 a.m. 4:00 p.m.

Price: 20? per day

Info: 0759511775

L’événement Stage des arts du cirque avec Lezarts Ludiks Pardaillan a été mis à jour le 2026-06-26 par OT du Pays de Duras CDT47