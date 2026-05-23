Stage dessin – Hyper-réalisme : l’art du détail ! Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 09:30 – 12:30

Gratuit : non Tarif plein : 5 séances 165 € / 3 séances 105 € / Tarif réduit sur justificatif : 5 séances 150 € / 3 séances 96 € Tarifs réduits sur justificatif : étudiants, RSA, recherche d’emploi, carte handicap et fratrieRèglement par cartes, espèces, chèques ou chèques vacances. Tout public

Vous apprendrez, en mêlant crayon de bois et peinture acrylique, à observer avec justesse les volumes, les matières, les reflets et les moindres détails pour produire des rendus saisissants de réalisme. Travail des valeurs, dégradés subtils, textures de peau, métal, verre ou textile, gestion des bords et superpositions à l’acrylique : chaque outil sera exploré pour comprendre comment atteindre profondeur, finesse et illusion du réel.PROGRAMMEObservation et analyse du réel : formes, volumes, lumière et texturesTravail du croquis précis et des valeursMise en pratique en dessin (crayon) puis en peinture acryliqueExploration progressive des matières (peau, métal, verre, textile) et des effets de profondeur.APPROCHE ARTISTIQUEExploration de l’hyperréalisme à travers l’observation fine et la maîtrise technique. Le stage met l’accent sur la précision du regard, la gestion des valeurs et des textures, ainsi que sur la construction progressive d’une image réaliste. L’objectif est de développer rigueur, patience et sens du détail.MATÉRIEL ET TECHNIQUESCrayon graphite pour les études préparatoires et peinture acrylique pour le travail final.Utilisation des valeurs, dégradés subtils, superpositions et gestion des bords pour créer l’illusion du réel. Travail centré sur la précision du geste et la compréhension des matières.10 stagiaires maximum pour un meilleur suivi de chacunTous niveaux / Ados et adultes / Débutants motivés bienvenus !Cours dirigé par Nikita Daguerre???? Infos et réservation : https://www.lecoquillageetloreille-nantes.com/Fonctionnement des matinées en planning libre :• Participation flexible sur 5 matinées avec un minimum de 3 matinées à suivre.• Les présences sont à organiser librement sur la semaine, à l’exception de la première matinée, qui est obligatoire pour tous les participants.

Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes 44200



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