Stage d’été intensif d’anglais, sports et loisirs Carel Royan

Royan

Stage d’été intensif d’anglais, sports et loisirs

Carel 48 boulevard Franck Lamy Royan Charente-Maritime

Tarif : 744.5 – 744.5 – 744.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 09:00:00

fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :

2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27

Vous souhaitez profiter des vacances pour remettre à niveau votre anglais ou approfondir vos connaissances ?

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Carel 48 boulevard Franck Lamy Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 50 00 inscription@carel.org

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English :

Would you like to use your vacation to brush up on your English or deepen your knowledge?

L’événement Stage d’été intensif d’anglais, sports et loisirs Royan a été mis à jour le 2026-06-23 par Royan Atlantique