Stage d’été intensif d’anglais, sports et loisirs Carel Royan
Stage d’été intensif d’anglais, sports et loisirs Carel Royan lundi 29 juin 2026.
Royan
Stage d’été intensif d’anglais, sports et loisirs
Carel 48 boulevard Franck Lamy Royan Charente-Maritime
Tarif : 744.5 – 744.5 – 744.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 09:00:00
fin : 2026-07-24 17:00:00
Date(s) :
2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27
Vous souhaitez profiter des vacances pour remettre à niveau votre anglais ou approfondir vos connaissances ?
.
Carel 48 boulevard Franck Lamy Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 50 00 inscription@carel.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Would you like to use your vacation to brush up on your English or deepen your knowledge?
L’événement Stage d’été intensif d’anglais, sports et loisirs Royan a été mis à jour le 2026-06-23 par Royan Atlantique
À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)
- Soirées d’été au Conservatoire Grand Final Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan 29 juin 2026
- Exposition Photographie ‘Hanami’ ou Un Cheminement Poétique cours de l’Europe Royan 30 juin 2026
- Visite archi Le marché central, visite & dégustation dans l’axe du bd Briand Royan 30 juin 2026
- Conférence Peur d’échouer, manque de confiance comment on finit par vivre une vie “par défaut” Maison des associations Royan 30 juin 2026
- Ateliers créatifs peinture céramique crochet bijoux peinture couture mosaïque Hobbies et compagnie Royan 1 juillet 2026