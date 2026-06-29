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Stage d’été intensif d’anglais, sports et loisirs Carel Royan

Stage d’été intensif d’anglais, sports et loisirs Carel Royan lundi 29 juin 2026.

Lieu
Carel
Adresse
48 boulevard Franck Lamy
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Début
lundi 29 juin 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif
744.5 744.5 744.5

Royan

Stage d’été intensif d’anglais, sports et loisirs

Carel 48 boulevard Franck Lamy Royan Charente-Maritime

Tarif : 744.5 – 744.5 – 744.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 09:00:00
fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :
2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27

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Carel 48 boulevard Franck Lamy Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 50 00  inscription@carel.org

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English :

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L’événement Stage d’été intensif d’anglais, sports et loisirs Royan a été mis à jour le 2026-06-23 par Royan Atlantique

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