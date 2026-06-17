Le Conquet

Stage d’été la bonne impression

Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:00:00

fin : 2026-08-13 16:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Atelier Linogravure.

Plongez dans l’art de la linogravure, une technique traditionnelle d’impression où l’on grave un dessin ou un motif sur une plaque de linoléum. Pendant cet atelier, vous réaliserez votre propre gravure pas à pas. .

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 13 78 25 26

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English :

L’événement Stage d’été la bonne impression Le Conquet a été mis à jour le 2026-06-17 par OT IROISE BRETAGNE