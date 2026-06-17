Stage d’été la bonne impression Le Conquet
Stage d’été la bonne impression Le Conquet jeudi 13 août 2026.
Le Conquet
Stage d’été la bonne impression
Le Conquet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:00:00
fin : 2026-08-13 16:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Atelier Linogravure.
Plongez dans l’art de la linogravure, une technique traditionnelle d’impression où l’on grave un dessin ou un motif sur une plaque de linoléum. Pendant cet atelier, vous réaliserez votre propre gravure pas à pas. .
Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 13 78 25 26
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English :
L’événement Stage d’été la bonne impression Le Conquet a été mis à jour le 2026-06-17 par OT IROISE BRETAGNE
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