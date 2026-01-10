Stage d’été musique et chant Ze Little Studio Ménilles

Ménilles

Stage d’été musique et chant

Ze Little Studio 2 chemin de la Fontenelle Ménilles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-20 13:30:00

fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Cet été, place à la créativité et au rythme ! Ze Little Studio propose un stage intensif de musique et de chant spécialement conçu pour les jeunes qui souhaitent s’initier, progresser ou simplement s’exprimer en musique dans une ambiance bienveillante et dynamique.

Dates et Horaires

– Du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2026

– De 13h30 à 17h00 (tous les après-midis)

Prix 300 € pour les 5 jours de stage

Inclus Le goûter est offert et compris chaque après-midi ! .

Ze Little Studio 2 chemin de la Fontenelle Ménilles 27120 Eure Normandie

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English : Stage d’été musique et chant

L’événement Stage d’été musique et chant Ménilles a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération