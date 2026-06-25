Stage d’expression corporelle Saint-Silvain-sous-Toulx
Stage d’expression corporelle Saint-Silvain-sous-Toulx vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Silvain-sous-Toulx
Stage d’expression corporelle
37 La Roussille Saint-Silvain-sous-Toulx Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-26 12:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Avec les outils du théâtre et de la danse, ce stage explore les diverses expressions de notre corps. .
37 La Roussille Saint-Silvain-sous-Toulx 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 09 56 38 femmesenscene@gmail.com
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English : Stage d’expression corporelle
L’événement Stage d’expression corporelle Saint-Silvain-sous-Toulx a été mis à jour le 2026-06-25 par Creuse Tourisme