Saint-Silvain-sous-Toulx

Stage d’expression corporelle

37 La Roussille Saint-Silvain-sous-Toulx Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-26 12:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Avec les outils du théâtre et de la danse, ce stage explore les diverses expressions de notre corps. .

37 La Roussille Saint-Silvain-sous-Toulx 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 09 56 38 femmesenscene@gmail.com

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English : Stage d’expression corporelle

L’événement Stage d’expression corporelle Saint-Silvain-sous-Toulx a été mis à jour le 2026-06-25 par Creuse Tourisme