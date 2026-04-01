Arreau

Stage d’immersion en culture gascone

Eglise -Salle de terminus ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Dans le cadre de notre stage d’immersion en culture Gasconne, qui se déroulera du 20 au 24 Avril à Germ-Louron, nous organisons un concert/bal à Arreau

19h Le Concert commencera en l’église d’ Arreau et sera animé par les stagiaires de la Tuta et le groupe local Eths Bohons. L’entrée est à prix libre et conscient.

21h Le Bal traditionnel Gascon se déroulera à la Salle du Terminus et commencera h et se terminera à 2h. Il sera animé par les stagiaires et les musiciens du Collectif Dahu.

Le prix d’entrée est à 10€.

Une buvette sera ouverte sur place.

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Eglise -Salle de terminus ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 25 92 38 59 contact@dahucollectif.fr

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English :

As part of our immersion course in Gascon culture, which runs from April 20 to 24 in Germ-Louron, we’re organizing a concert/bal in Arreau:

7pm The Concert will start in the church of Arreau and will be hosted by the Tuta trainees and the local group Eths Bohons. Admission is free and conscious.

9pm The traditional Gascon Ball will take place at the Salle du Terminus, starting at 1am and finishing at 2am. It will be hosted by trainees and musicians from Collectif Dahu.

Admission is 10?

A refreshment bar will be available on site.

L’événement Stage d’immersion en culture gascone Arreau a été mis à jour le 2026-04-13 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65