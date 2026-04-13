Tours et détours à Arreau, Arreau, Arreau
Tours et détours à Arreau, Arreau, Arreau dimanche 28 juin 2026.
Tours et détours à Arreau Dimanche 28 juin, 14h30 Arreau Hautes-Pyrénées
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:30:00+02:00
Au cours d’une balade, découverte des quartiers périphériques du bourg.
Arreau Chateau des Nestes Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « pah@aure-louron.fr »}]
Visite des faubourgs d’Arreau
PAH Aure-Louron