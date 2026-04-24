Arreau

Fête de la musique

Halle ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

15h: show des élèves

18h scène ouverte , tous styles

20h: soirée concerts

Fêtons la musique et l’été ensemble !

Musiciens amateurs ou professionnels, venez jouer ! En impro, en bœuf, en concert, en solo, en groupe… plusieurs formules, plusieurs ambiances tout au long de l’après-midi, de la soirée et de la nuit!

Et en plus vous pourrez déambuler dans le village et profiter des animations proposées par la Biocoop Versant Bio pour les 40ans de Biocoop!

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Halle ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 29 20 70 57

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English :

3pm: student show

6pm: open stage, all styles

8pm: evening concerts

Let’s celebrate music and summer together!

Amateur or professional musicians, come and play! Improv, jam, concert, solo, group… a variety of formats and moods throughout the afternoon, evening and night!

What’s more, you’ll be able to stroll through the village and take advantage of the events organized by Biocoop Versant Bio to celebrate 40 years of Biocoop!

L’événement Fête de la musique Arreau a été mis à jour le 2026-04-22 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65