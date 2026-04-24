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Fête de la musique Halle Arreau

Fête de la musique Halle Arreau samedi 20 juin 2026.

Lieu : Halle

Adresse : ARREAU

Ville : 65240 Arreau

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Arreau

Fête de la musique

Halle ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

15h: show des élèves
18h scène ouverte , tous styles
20h: soirée concerts
Fêtons la musique et l’été ensemble !
Musiciens amateurs ou professionnels, venez jouer ! En impro, en bœuf, en concert, en solo, en groupe… plusieurs formules, plusieurs ambiances tout au long de l’après-midi, de la soirée et de la nuit!
Et en plus vous pourrez déambuler dans le village et profiter des animations proposées par la Biocoop Versant Bio pour les 40ans de Biocoop!
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Halle ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 29 20 70 57 

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English :

3pm: student show
6pm: open stage, all styles
8pm: evening concerts
Let’s celebrate music and summer together!
Amateur or professional musicians, come and play! Improv, jam, concert, solo, group… a variety of formats and moods throughout the afternoon, evening and night!
What’s more, you’ll be able to stroll through the village and take advantage of the events organized by Biocoop Versant Bio to celebrate 40 years of Biocoop!

L’événement Fête de la musique Arreau a été mis à jour le 2026-04-22 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

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