Spectacle musical Notre Traviata Avenue de la gare Arreau dimanche 5 juillet 2026.

Arreau

Spectacle musical Notre Traviata

Avenue de la gare ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Dimanche 5 juillet à 17h au Terminus spectacle musical présenté par l’ARCAL, représentation Notre Traviata d’après les oeuvres de Verdi et d’Alexandre Dumas.

Participation libre

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Avenue de la gare ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60

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English :

Sunday, July 5 at 5pm at Le Terminus: musical show presented by ARCAL, Notre Traviata based on works by Verdi and Alexandre Dumas.

Free admission

L’événement Spectacle musical Notre Traviata Arreau a été mis à jour le 2026-06-03 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65