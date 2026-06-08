Spectacle musical Notre Traviata Avenue de la gare Arreau
Spectacle musical Notre Traviata Avenue de la gare Arreau dimanche 5 juillet 2026.
Arreau
Spectacle musical Notre Traviata
Avenue de la gare ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Dimanche 5 juillet à 17h au Terminus spectacle musical présenté par l’ARCAL, représentation Notre Traviata d’après les oeuvres de Verdi et d’Alexandre Dumas.
Participation libre
.
Avenue de la gare ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60
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English :
Sunday, July 5 at 5pm at Le Terminus: musical show presented by ARCAL, Notre Traviata based on works by Verdi and Alexandre Dumas.
Free admission
L’événement Spectacle musical Notre Traviata Arreau a été mis à jour le 2026-06-03 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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