Concours de pêche ARREAU Arreau

Arreau

Concours de pêche

ARREAU 1 place de la mairie Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 08:00:00

fin : 2026-07-14 11:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Concours de pêche adultes et enfants de 8h à 11h avec remise des prix.

Inscriptions à 8h place de la Mairie.

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ARREAU 1 place de la mairie Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60

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English :

Fishing competition for adults and children from 8 am to 11 am with prize-giving.

Registration at 8am, Place de la Mairie.

L’événement Concours de pêche Arreau a été mis à jour le 2026-06-03 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65