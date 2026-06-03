Concours de pêche ARREAU Arreau
Concours de pêche ARREAU Arreau mardi 14 juillet 2026.
Arreau
Concours de pêche
ARREAU 1 place de la mairie Arreau Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 08:00:00
fin : 2026-07-14 11:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Concours de pêche adultes et enfants de 8h à 11h avec remise des prix.
Inscriptions à 8h place de la Mairie.
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ARREAU 1 place de la mairie Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60
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English :
Fishing competition for adults and children from 8 am to 11 am with prize-giving.
Registration at 8am, Place de la Mairie.
L’événement Concours de pêche Arreau a été mis à jour le 2026-06-03 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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