FLOS DE SPINA Polyphonies médiévales Eglise Notre-Dame Arreau
FLOS DE SPINA Polyphonies médiévales Eglise Notre-Dame Arreau mardi 30 juin 2026.
Arreau
FLOS DE SPINA Polyphonies médiévales
Eglise Notre-Dame ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 21:00:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Ensemble de chant FLOS DE SPINA, concert de polyphonies médiévales
Eglise Notre-Dame, Arreau
Tarif 10, gratuit pour les moins de 15 ans.
.
Eglise Notre-Dame ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60
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English :
FLOS DE SPINA singing ensemble, concert of medieval polyphony
Eglise Notre-Dame, Arreau
Price 10, free for children under 15.
L’événement FLOS DE SPINA Polyphonies médiévales Arreau a été mis à jour le 2026-06-06 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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