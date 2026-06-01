Arreau

FLOS DE SPINA Polyphonies médiévales

Eglise Notre-Dame ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 21:00:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Ensemble de chant FLOS DE SPINA, concert de polyphonies médiévales

Eglise Notre-Dame, Arreau

Tarif 10, gratuit pour les moins de 15 ans.

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Eglise Notre-Dame ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60

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English :

FLOS DE SPINA singing ensemble, concert of medieval polyphony

Eglise Notre-Dame, Arreau

Price 10, free for children under 15.

L’événement FLOS DE SPINA Polyphonies médiévales Arreau a été mis à jour le 2026-06-06 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65