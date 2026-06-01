La grande fête 40 ans de la Biocoop ARREAU Arreau

Arreau

La grande fête 40 ans de la Biocoop

ARREAU 2 place du monument Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

10h30-12: médiathèque activité jeu et découverte de la malle 0 déchet

Casse-croûte offert par la Biocoop public famille 05 62 98 66 94

11h- 12h30: Atelier de l’Herboristerie Bohème: confection de baume aux plantes et huiles essentielles sur inscription 06 11 64 31 59 Tarif 18 €

13h- 14h: pause artistique par Compagnie Etre RE

14h Lecture autour de la malle 0 déchet

14h-16h15 Atelier Nos futurs désirables: action de sensibilisation autour du spectacle sur réservation

17h-18h: Sans Vous J’Pourrai pas spectacle interactif de cirque sur les liens à nouer, de confiance à retisser à l’heure où les gens ne font que se croiser: tout public à partir de 10 ans

18h30-19h30 Apéritif offert

Toute la journée dégustation et stand de producteurs, collecte solidaire au profil des Resto du Coeur (6ème édition) stand de l’association Les Randonneurs du Pays des Nestes

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ARREAU 2 place du monument Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 09 10 biocoopversantbio@gmail.com

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English :

10:30 a.m.-12 p.m.: media library: game activity and discovery of the 0-waste kit

Snack offered by Biocoop family public 05 62 98 66 94

11 a.m.-12:30 p.m.: Herboristerie Bohème workshop: making balm with plants and essential oils on registration: 06 11 64 31 59 Fee 18 ?

13h- 14h: Artistic break by Compagnie Etre RE

2pm: Reading about the 0-waste trunk

2pm-4.15pm: Nos futurs désirables workshop: awareness-raising action around the show (booking required)

5pm-6pm: Sans Vous J’Pourrai pas : interactive circus show about the bonds that need to be forged, the trust that needs to be rebuilt at a time when people do nothing but bump into each other: all ages 10 and up

6:30 pm 7:30 pm: Complimentary aperitif

All day: tasting and producers’ stand, solidarity collection in aid of the Resto du Coeur (6th edition) stand of the association Les Randonneurs du Pays des Nestes

L’événement La grande fête 40 ans de la Biocoop Arreau a été mis à jour le 2026-06-06 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65