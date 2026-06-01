BAZ’ART Ou comment mettre des oeuvres en pièce ARREAU Arreau

Arreau

BAZ’ART Ou comment mettre des oeuvres en pièce

ARREAU 1 rue Saint-Exupère Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

La Compagnie Postale, troupe de théâtre amateur, vous propose BAZ’ART, ou comment mettre des oeuvres en pièce une comédie rythmée qui revisite les oeuvres d’art populaires avec humour et un bon grain de folie !

Libre participation à partir de 5€.

Samedi 13 juin à 20h30, à la Salle Bleue du Château des Nestes à Arreau

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ARREAU 1 rue Saint-Exupère Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60

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English :

La Compagnie Postale, an amateur theater troupe, presents BAZ’ART, ou comment mettre des oeuvres en pièce : a rhythmic comedy that revisits popular works of art with humour and a good dose of madness!

Free participation from 5? upwards.

Saturday June 13, 8:30pm, Salle Bleue, Château des Nestes, Arreau

L’événement BAZ’ART Ou comment mettre des oeuvres en pièce Arreau a été mis à jour le 2026-06-02 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65