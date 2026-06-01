BAZ’ART Ou comment mettre des oeuvres en pièce ARREAU Arreau
BAZ’ART Ou comment mettre des oeuvres en pièce ARREAU Arreau samedi 13 juin 2026.
Arreau
BAZ’ART Ou comment mettre des oeuvres en pièce
ARREAU 1 rue Saint-Exupère Arreau Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
La Compagnie Postale, troupe de théâtre amateur, vous propose BAZ’ART, ou comment mettre des oeuvres en pièce une comédie rythmée qui revisite les oeuvres d’art populaires avec humour et un bon grain de folie !
Libre participation à partir de 5€.
Samedi 13 juin à 20h30, à la Salle Bleue du Château des Nestes à Arreau
.
ARREAU 1 rue Saint-Exupère Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Compagnie Postale, an amateur theater troupe, presents BAZ’ART, ou comment mettre des oeuvres en pièce : a rhythmic comedy that revisits popular works of art with humour and a good dose of madness!
Free participation from 5? upwards.
Saturday June 13, 8:30pm, Salle Bleue, Château des Nestes, Arreau
L’événement BAZ’ART Ou comment mettre des oeuvres en pièce Arreau a été mis à jour le 2026-06-02 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
À voir aussi à Arreau (Hautes-Pyrénées)
- Théâtre Veillée Funèbre Avenue de la gare Arreau 18 juin 2026
- Fête de la musique Halle Arreau 20 juin 2026
- Tours et détours à Arreau, Arreau, Arreau 28 juin 2026
- Fête du 14 juillet ARREAU Arreau 13 juillet 2026
- Concours de pêche ARREAU Arreau 14 juillet 2026