Fête du 14 juillet ARREAU Arreau

Arreau

Fête du 14 juillet

ARREAU 1 place de la mairie Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:00:00

fin : 2026-07-13 03:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Arreau célèbre la fête du 14 juillet

21h animation musicale avec Podium Eclair

23h feu d’artifice

Fin de soirée à 3h.

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ARREAU 1 place de la mairie Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60

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English :

Arreau celebrates July 14th:

9pm: musical entertainment with Podium Eclair

11pm: fireworks

End of the evening at 3 a.m.

L’événement Fête du 14 juillet Arreau a été mis à jour le 2026-06-03 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65