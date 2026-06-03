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Fête du 14 juillet ARREAU Arreau

Fête du 14 juillet ARREAU Arreau lundi 13 juillet 2026.

Lieu : ARREAU

Adresse : 1 place de la mairie

Ville : 65240 Arreau

Département : Hautes-Pyrénées

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Arreau

Fête du 14 juillet

ARREAU 1 place de la mairie Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-13 03:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Arreau célèbre la fête du 14 juillet
21h animation musicale avec Podium Eclair
23h feu d’artifice
Fin de soirée à 3h.
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ARREAU 1 place de la mairie Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60 

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English :

Arreau celebrates July 14th:
9pm: musical entertainment with Podium Eclair
11pm: fireworks
End of the evening at 3 a.m.

L’événement Fête du 14 juillet Arreau a été mis à jour le 2026-06-03 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

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