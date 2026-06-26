Lecture animée avec Lalilou Livre Médiatheque Arreau
Lecture animée avec Lalilou Livre Médiatheque Arreau mercredi 1 juillet 2026.
Arreau
Lecture animée avec Lalilou Livre
Médiatheque ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 16:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
La toute nouvelle antenne de Lire et faire Lire d’Arreau vous invite à une lecture animée,
entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
.
Médiatheque ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 66 94
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English :
The brand-new Lire et faire Lire branch in Arreau invites you to a %E0read-aloud event,
with free admission while seats last
L’événement Lecture animée avec Lalilou Livre Arreau a été mis à jour le 2026-06-26 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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