Arreau

Lecture animée avec Lalilou Livre

Médiatheque ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 16:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

La toute nouvelle antenne de Lire et faire Lire d’Arreau vous invite à une lecture animée,

entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

.

Médiatheque ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 66 94

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English :

The brand-new Lire et faire Lire branch in Arreau invites you to a %E0read-aloud event,

with free admission while seats last

L’événement Lecture animée avec Lalilou Livre Arreau a été mis à jour le 2026-06-26 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65