Arreau

Exposition Andrée Francazal

Salle Saint-Exupère ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-07-14 19:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Exposition Andrée FRANCAZAL peintures à l’huile et aquarelle.

Salle Saint-Exupère, tous les jours de 10h à 19h.

Gratuit.

Originaire du Magnoac, au nord-est du département des Hautes Pyrénées, Andrée FRANCAZAL est une artiste peintre amateur, passionnée par la nature et les vieilles pierres.

Depuis de nombreuses années, attirée par la peinture et la couleur, elle développe un univers figuratif sensible où l’observation minutieuse du réel se mêle à une touche poétique.

Elle a débuté par l’aquarelle, puis s’est intéressée à la technique de l’huile; elle a pratiqué dans différents ateliers. Ses oeuvres témoignent du regard attentif aux paysages, aux bâtisses anciennes, aux ambiances lumineuses qui racontent une histoire ou évoque une émotion.

Ses compositions retracent son environnement.

Elle a participé à plusieurs expositions tant dans le département que dans les départements voisins Gers et Haute Garonne.

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Salle Saint-Exupère ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60

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English :

Andrée FRANCAZAL exhibition: oil and watercolor paintings.

Salle Saint-Exupère, daily from 10am to 7pm.

Free admission.

A native of Magnoac, in the north-east of the Hautes Pyrénées department, Andrée FRANCAZAL is an amateur painter with a passion for nature and old stones.

Drawn to painting and color for many years, she has developed a sensitive figurative universe where meticulous observation of reality blends with a poetic touch.

She began with watercolor, then became interested in the oil technique, practicing in various workshops. Her works reflect an attentive eye for landscapes, ancient buildings and luminous atmospheres that tell a story or evoke an emotion.

Her compositions trace her environment.

She has taken part in several exhibitions in the Gers and Haute Garonne departments.

L’événement Exposition Andrée Francazal Arreau a été mis à jour le 2026-06-03 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65