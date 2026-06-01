Arreau

Théâtre Veillée Funèbre

Avenue de la gare ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 21:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Spectacle de l’ARCAL Veillée funèbre de Guy Foissy

Salle du Terminus à Arreau, à 21h.

Déconseillé au moins de 12 ans

Participation libre

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Avenue de la gare ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60

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English :

ARCAL show: Veillée funèbre by Guy Foissy

Salle du Terminus, Arreau, 9pm.

Not recommended for children under 12

Free admission

L’événement Théâtre Veillée Funèbre Arreau a été mis à jour le 2026-06-03 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65