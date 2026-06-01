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Théâtre Veillée Funèbre Avenue de la gare Arreau

Théâtre Veillée Funèbre Avenue de la gare Arreau jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Avenue de la gare

Adresse : ARREAU

Ville : 65240 Arreau

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Arreau

Théâtre Veillée Funèbre

Avenue de la gare ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 21:00:00
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-06-18

Spectacle de l’ARCAL Veillée funèbre de Guy Foissy
Salle du Terminus à Arreau, à 21h.
Déconseillé au moins de 12 ans
Participation libre
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Avenue de la gare ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60 

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English :

ARCAL show: Veillée funèbre by Guy Foissy
Salle du Terminus, Arreau, 9pm.
Not recommended for children under 12
Free admission

L’événement Théâtre Veillée Funèbre Arreau a été mis à jour le 2026-06-03 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

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