Théâtre Veillée Funèbre Avenue de la gare Arreau
Théâtre Veillée Funèbre Avenue de la gare Arreau jeudi 18 juin 2026.
Arreau
Théâtre Veillée Funèbre
Avenue de la gare ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 21:00:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Spectacle de l’ARCAL Veillée funèbre de Guy Foissy
Salle du Terminus à Arreau, à 21h.
Déconseillé au moins de 12 ans
Participation libre
.
Avenue de la gare ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60
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English :
ARCAL show: Veillée funèbre by Guy Foissy
Salle du Terminus, Arreau, 9pm.
Not recommended for children under 12
Free admission
L’événement Théâtre Veillée Funèbre Arreau a été mis à jour le 2026-06-03 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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