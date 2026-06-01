Théâtre On fée comme on voeux ! ARREAU Arreau
Théâtre On fée comme on voeux ! ARREAU Arreau mercredi 24 juin 2026.
Arreau
Théâtre On fée comme on voeux !
ARREAU 1 rue St Exupère Arreau Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Spectacle de fin d’année de l’atelier enfants de théâtre de l’Arcal
Mercredi 24 juin à 14h à la Salle Bleue, Arreau.
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ARREAU 1 rue St Exupère Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60
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English :
End-of-year show by Arcal’s children’s theater workshop
Wednesday June 24 at 2pm at Salle Bleue, Arreau.
L’événement Théâtre On fée comme on voeux ! Arreau a été mis à jour le 2026-06-06 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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