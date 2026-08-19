Informations pratiques

Saint-Flour-de-Mercoire

STAGE D’IMPRO LES FONDAMENTAUX

84 Route de Mercoire Saint-Flour-de-Mercoire Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Stage d’impro pour être bien dans sa peau et sur le plateau, apprendre et apprivoiser les bases organiques du jeu en impro.

Plonge dans le vide, écoute ton corps et ses élans, laisse jaillir tes idées, accueille celles des autres, révèle ta couleur unique…

Animé par Déborah FALBO.

Ouvert à tous, tous niveaux.

Sur réservation.

Stage d’impro pour être bien dans sa peau et sur le plateau, apprendre et apprivoiser les bases organiques du jeu en impro.

Plonge dans le vide, écoute ton corps et ses élans, laisse jaillir tes idées, accueille celles des autres, révèle ta couleur unique…

Animé par Déborah FALBO.

Ouvert à tous, tous niveaux.

Sur réservation. .

84 Route de Mercoire Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie +33 6 78 97 15 74 lescantonniers48@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An improv workshop to help you feel comfortable in your own skin and on stage, and to learn and master the fundamental techniques of improv.

Take a leap of faith, %E9listen to your body and its %E9impulses, let your ideas flow, embrace those of others, and %E9reveal your unique personality…

Led by D%E9borah FALBO.

Open to everyone, all levels.

By reservation only.

L’événement STAGE D’IMPRO LES FONDAMENTAUX Saint-Flour-de-Mercoire a été mis à jour le 2026-08-19 par 48-OT Langogne