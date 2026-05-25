Stage d’initiation à la vannerie sauvage Musée du Paysan Gascon Toujouse

Toujouse

Stage d’initiation à la vannerie sauvage

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse Gers

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 16:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Avec Benjamin Louveau de l’Atelier Ben des bois, réalisez un panier rond à partir d’une cueillette dans les bois.

Vous apprendrez à faire l’œil du vannier puis la structure et le remplissage.

Durée 5 heures

Dès 12 ans.

Tarif 60€ adulte 40€ 12 à 17 ans

Réservations avant le 26 juin

Le Musée du Paysan Gascon vous plonge dans le quotidien de la vie rurale en Armagnac. Découvrez le monde agricole, la culture de la vigne, l’élaboration du vin et de l’armagnac, et sur des métiers anciens !

Visitez les ateliers du tisserand, du tonnelier, du sabotier, du charpentier, du menuisier ou encore celui du forgeron. La maison du brassier, maison modeste qui servait à héberger l’ouvrier agricole, vous invite à enrichir vos connaissances sur les constructions locales en torchis et pans de bois. Vous découvrirez également l’intérieur bourgeois de la belle demeure de 1850 la maison de maître. .

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse 32240 Gers Occitanie +33 5 62 09 18 11

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English :

With Benjamin Louveau from Atelier Ben des bois, make a round basket from a woodland gathering.

You’ll learn how to make the basket maker’s eye, then the structure and filling.

Duration: 5 hours

From age 12.

Price 60? adult 40? 12 to 17 years old

Reservations before June 26

L’événement Stage d’initiation à la vannerie sauvage Toujouse a été mis à jour le 2026-05-25 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65