Atelier d’identification et bouquet de la Saint-Jean, Musée du Paysan Gascon, Toujouse

Atelier d’identification et bouquet de la Saint-Jean Dimanche 7 juin, 10h00, 15h00 Musée du Paysan Gascon Gers

Tarifs : adulte 8€, 6 à 17 ans 5€. Places limitées. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Jean-Pierre Vignolles, jardinier paysagiste et cueilleur de simples, vous propose deux ateliers d’identification & bouquet de la Saint-Jean.

Au programme : apprenez à reconnaître les différentes essences d’arbres ainsi que les plantes du jardin d’aromates du musée. Puis confectionnez le traditionnel bouquet protecteur avec les plantes du solstice d’été.

Atelier accessible dès 6 ans, sur réservation avant le samedi 6 juin

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Déambulez dans la maison bourgeoise, la maison modeste en torchis, les espaces dédiés aux métiers artisanaux et agricoles…

Unique en Armagnac, le musée propose :

– Des démonstrations d’artisanat avec la participation d’un tourneur sur bois, d’une potière, d’un maréchal ferrant / forgeron, d’une vannière, d’une dentelière, de tisserands…

– De nombreux événements tout au long de l’année,

– Une visite adaptée à tous les publics, individuels, groupes, familles, sur un parcours abrité et accessible aux PMR,

– Une exposition temporaire « Au rucher du Musée » dédiée à l’apiculture. Accessibilité PMR. Aire de pique-nique ombragée. Parkings bus et voitures.

Jean-Pierre Vignolles, jardinier paysagiste et cueilleur de simples, vous propose deux ateliers d’identification & bouquet de la Saint-Jean.

©Musée du Paysan Gascon