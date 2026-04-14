« Les ragots de ma montagne » avec le conteur Pierre Vidal, Musée du Paysan Gascon, Toujouse

« Les ragots de ma montagne » avec le conteur Pierre Vidal Samedi 23 mai, 20h30 Musée du Paysan Gascon Gers

Tarifs : adulte 8€, 6 à 17 ans 5€, moins de 6 ans gratuit ; places limitées, pensez à réserver !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Les ragots de ma montagne, avec le conteur Pierre Vidal.

Laissez-vous conter, en gascon et en français, de belles histoires de la vallée d’Ossau et d’ailleurs !

Tout public

Tarifs : adulte 8€, enfant 6 à 17 ans 5€, – de 6 ans gratuit

Places limitées, réservation vivement conseillée

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée 32240 Toujouse Toujouse 32240 Gers Occitanie 05 62 09 18 11 http://museepaysangascon.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 09 18 11 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@museepaysangascon.fr »}] Embarquez pour un voyage à la découverte de la vie d’autrefois au travers de maisons et leurs parcs, d’ateliers d’artisans, d’espaces agricoles… Unique en Armagnac, le musée propose : une visite adaptée à tous les publics, individuels, en groupe, en famille, entre amis ; une immersion dans la vie gasconne d’antan ; des espaces de plein air équipés au sein d’un parc arboré. Bien plus qu’un lieu de souvenir et de visite, le musée organise des animations qui font revivre les traditions gasconnes, pour votre plus grand plaisir (programme détaillé sur le site internet). Le site est entièrement accessible au PMR. parking

Les ragots de ma montagne_, avec le conteur Pierre Vidal.

Gourette