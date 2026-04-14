Inauguration de l’exposition temporaire « Du grain au moulin », Musée du Paysan Gascon, Toujouse

Inauguration de l’exposition temporaire « Du grain au moulin » Samedi 23 mai, 19h00 Musée du Paysan Gascon Gers

Gratuit, tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

L’exposition Du grain au moulin est consacrée au cheminement de la céréale, de la récolte au champ jusqu’à la mouture au moulin, aux XIXe et XXe siècles. Cette exposition s’articule autour d’un ensemble remarquable de miniatures uniques de machines agricoles, mises en scène dans un diorama détaillé comprenant notamment un moulin à eau fonctionnel, ainsi que des images d’archives et publicités d’époque.

Pour la Nuit européenne des musées, venez rencontrer le collectionneur-maquettiste Jean-Honoré Vercauteren, et échanger autour de ses maquettes.

L’inauguration sera suivie d’un pot de l’amitié !

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée 32240 Toujouse Toujouse 32240 Gers Occitanie 05 62 09 18 11 http://museepaysangascon.fr/ Embarquez pour un voyage à la découverte de la vie d’autrefois au travers de maisons et leurs parcs, d’ateliers d’artisans, d’espaces agricoles… Unique en Armagnac, le musée propose : une visite adaptée à tous les publics, individuels, en groupe, en famille, entre amis ; une immersion dans la vie gasconne d’antan ; des espaces de plein air équipés au sein d’un parc arboré. Bien plus qu’un lieu de souvenir et de visite, le musée organise des animations qui font revivre les traditions gasconnes, pour votre plus grand plaisir (programme détaillé sur le site internet). Le site est entièrement accessible au PMR. parking

L’exposition _Du grain au moulin_ est consacrée au cheminement de la céréale, de la récolte au champ jusqu’à la mouture au moulin, aux XIXe et XXe siècles. Cette exposition s’articule autour d’un de…

©Musée du Paysan Gascon