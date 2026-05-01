Nuit Européenne des Musées Musée du Paysan Gascon Toujouse

Toujouse

Nuit Européenne des Musées

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

19h Inauguration de l’exposition temporaire en présence de Jean-Honoré Vercauteren

Suivie d’un pot de l’amitié

Tout public

Gratuit

20h30 Spectacle Les ragots de ma montagne

Avec le conteur Pierre Vidal

Laissez-vous conter, en gascon et en français, de belles histoires de la vallée d’Ossau et d’ailleurs !

Tout public

Tarifs adulte 8€, enfant 6 à 17 ans 5€, de 6 ans gratuit

Réservation conseillée

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Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse 32240 Gers Occitanie +33 5 62 09 18 11

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English :

7pm Inauguration of the temporary exhibition in the presence of Jean-Honoré Vercauteren

Followed by a friendly drink

Open to all

Free

8:30pm Show Les ragots de ma montagne

With storyteller Pierre Vidal

Let him tell you, in Gascon and French, some great stories from the Ossau valley and beyond!

All audiences

Prices: adults 8?, children 6 to 17 5?, ? 6 years free

Reservations recommended

L’événement Nuit Européenne des Musées Toujouse a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65