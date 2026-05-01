Nuit Européenne des Musées Musée du Paysan Gascon Toujouse
Nuit Européenne des Musées Musée du Paysan Gascon Toujouse samedi 23 mai 2026.
Toujouse
Nuit Européenne des Musées
Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
19h Inauguration de l’exposition temporaire en présence de Jean-Honoré Vercauteren
Suivie d’un pot de l’amitié
Tout public
Gratuit
20h30 Spectacle Les ragots de ma montagne
Avec le conteur Pierre Vidal
Laissez-vous conter, en gascon et en français, de belles histoires de la vallée d’Ossau et d’ailleurs !
Tout public
Tarifs adulte 8€, enfant 6 à 17 ans 5€, de 6 ans gratuit
Réservation conseillée
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Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse 32240 Gers Occitanie +33 5 62 09 18 11
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English :
7pm Inauguration of the temporary exhibition in the presence of Jean-Honoré Vercauteren
Followed by a friendly drink
Open to all
Free
8:30pm Show Les ragots de ma montagne
With storyteller Pierre Vidal
Let him tell you, in Gascon and French, some great stories from the Ossau valley and beyond!
All audiences
Prices: adults 8?, children 6 to 17 5?, ? 6 years free
Reservations recommended
L’événement Nuit Européenne des Musées Toujouse a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
À voir aussi à Toujouse (Gers)
- Inauguration de l’exposition temporaire « Du grain au moulin », Musée du Paysan Gascon, Toujouse 23 mai 2026
- « Les ragots de ma montagne » avec le conteur Pierre Vidal, Musée du Paysan Gascon, Toujouse 23 mai 2026
- Atelier d’identification et bouquet de la Saint-Jean, Musée du Paysan Gascon, Toujouse 7 juin 2026