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Nuit Européenne des Musées Musée du Paysan Gascon Toujouse

Nuit Européenne des Musées Musée du Paysan Gascon Toujouse samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée du Paysan Gascon

Adresse : 832-1 Route du musée

Ville : 32240 Toujouse

Département : Gers

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Toujouse

Nuit Européenne des Musées

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :
2026-05-23

19h Inauguration de l’exposition temporaire en présence de Jean-Honoré Vercauteren
Suivie d’un pot de l’amitié
Tout public
Gratuit

20h30 Spectacle Les ragots de ma montagne
Avec le conteur Pierre Vidal
Laissez-vous conter, en gascon et en français, de belles histoires de la vallée d’Ossau et d’ailleurs !
Tout public
Tarifs adulte 8€, enfant 6 à 17 ans 5€, de 6 ans gratuit
Réservation conseillée
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Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse 32240 Gers Occitanie +33 5 62 09 18 11 

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English :

7pm Inauguration of the temporary exhibition in the presence of Jean-Honoré Vercauteren
Followed by a friendly drink
Open to all
Free

8:30pm Show Les ragots de ma montagne
With storyteller Pierre Vidal
Let him tell you, in Gascon and French, some great stories from the Ossau valley and beyond!
All audiences
Prices: adults 8?, children 6 to 17 5?, ? 6 years free
Reservations recommended

L’événement Nuit Européenne des Musées Toujouse a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

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