Stage d’initiation au conte (9 mai 2026) – Gilbert Chevelu | Festival Fabula, Ferme de la Harpe Rennes, Rennes
Stage d’initiation au conte (9 mai 2026) – Gilbert Chevelu | Festival Fabula, Ferme de la Harpe Rennes, Rennes samedi 9 mai 2026.
Stage d’initiation au conte (9 mai 2026) – Gilbert Chevelu | Festival Fabula Samedi 9 mai, 10h00 Ferme de la Harpe Rennes Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00
Stage d’initiation au conte
animé par Gilbert Chevelu, président de l’association des conteurs amateurs Les Tisseurs de Contes.
Découvrez quelques outils pour appréhender une histoire.
À la maison du Cercle Celtique de Rennes (Ferme de la Harpe)
À partir de 16 ans, places limitées sur inscription, GRATUIT
Contexte festival
Ce stage d’initiation fait partie de la 1ère édition du festival Fabula, un rendez-vous dédié aux arts du conte et de l’oralité. Une belle idée de sortie à Rennes entre amis, famille, avec enfants pendant le week-end du 8 mai !
Programmation du samedi 9 mai :
- 10h — Stage initiation conte — Gilbert Chevelu
- 10h30 — Randonnée contée — Marie Chiff’mine
- 11h — La croqueuse de mots — Sklaeren
- 15h — Ulysse maudit sois-tu — Duo Albaricate
- 16h30 — Atelier d’écriture — Élisabeth Troestler
- 20h — Le village — Sklaeren
- 22h — Conteur ? conteur — Yannick Jaulin
Ferme de la Harpe Rennes avenue Charles et Raymonde Tillon Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture »}]
Découvrez quelques outils pour appréhender une histoire. stage conte atelier conte
Tisseurs de Contes
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