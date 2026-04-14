Stage d’initiation au conte (9 mai 2026) – Gilbert Chevelu | Festival Fabula, Ferme de la Harpe Rennes, Rennes

Stage d’initiation au conte (9 mai 2026) – Gilbert Chevelu | Festival Fabula Samedi 9 mai, 10h00 Ferme de la Harpe Rennes Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00

Stage d’initiation au conte

animé par Gilbert Chevelu, président de l’association des conteurs amateurs Les Tisseurs de Contes.

Découvrez quelques outils pour appréhender une histoire.

À la maison du Cercle Celtique de Rennes (Ferme de la Harpe)

À partir de 16 ans, places limitées sur inscription, GRATUIT

Contexte festival

Ce stage d’initiation fait partie de la 1ère édition du festival Fabula, un rendez-vous dédié aux arts du conte et de l’oralité. Une belle idée de sortie à Rennes entre amis, famille, avec enfants pendant le week-end du 8 mai !

Programmation du samedi 9 mai :

10h — Stage initiation conte — Gilbert Chevelu

10h30 — Randonnée contée — Marie Chiff’mine

11h — La croqueuse de mots — Sklaeren

15h — Ulysse maudit sois-tu — Duo Albaricate

16h30 — Atelier d’écriture — Élisabeth Troestler

20h — Le village — Sklaeren

22h — Conteur ? conteur — Yannick Jaulin

Ferme de la Harpe Rennes avenue Charles et Raymonde Tillon Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture »}]

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Tisseurs de Contes