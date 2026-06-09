Balaruc-les-Bains

STAGE D’OPTIMIST INITIATION

Avenue de la Gare Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 157 – 157 – 157 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-06

Pour les 10 13 ans. Le funboat est le support idéal pour leur permettre de continuer dans une pratique de loisir sportif.Cette activité plaira aux enfants qui souhaitent s’amuser et découvrir les joies de la navigation sportive en catamaran.. Stage de 5 jours Tarif + Passeport Voile (14,50 euros)

Pour les 7 9 ansL’optimist est le bateau idéal pour les toutes premières heures de navigation. Il permet les premiers pas dans l’apprentissage de la voile et des premières sensations.L’enfant apprend à préparer son bateau, à apprécier la force et la direction du vent, à contrôler l’équilibre du bateau par des actions sur la voile, la barre et son positionnement dans le bateau.Stage de 5 jours Tarif + Passeport Voile (14,50 euros) .

Avenue de la Gare Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 48 55 63

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English :

For 10 13 year olds. The funboat is the ideal medium for them to continue their sporty leisure activities. This activity will appeal to children who want to have fun and discover the joys of sailing a catamaran… 5-day course Price + Sailing Passport (14.50 euros)

L’événement STAGE D’OPTIMIST INITIATION Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE