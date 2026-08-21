Informations pratiques

Cherré-Au

Stage échiquier Cherréen

Impasse de la Bordé Cherré-Au Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01 09:30:00

fin : 2026-09-01 11:30:00

Date(s) :

2026-09-01

L’échiquier Cherréen organise un stage

Mardi 1er septembre 2026 de 9h30 à 11h30

Mardi 8 Septembre 2026 de 9h30 à 11h30

Maison des Associations à Cherré

TARIFS

Gratuit Les dons pour le club sont acceptés

Contact 06.30.42.38.09 .

Impasse de la Bordé Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 30 42 38 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage échiquier Cherréen Cherré-Au a été mis à jour le 2026-08-21 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude