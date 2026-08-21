Stage échiquier Cherréen Cherré-Au
mardi 1 septembre 2026 · Cherré-Au
Informations pratiques
Cherré-Au
Stage échiquier Cherréen
Impasse de la Bordé Cherré-Au Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 09:30:00
fin : 2026-09-01 11:30:00
Date(s) :
2026-09-01
L’échiquier Cherréen organise un stage
Mardi 1er septembre 2026 de 9h30 à 11h30
Mardi 8 Septembre 2026 de 9h30 à 11h30
Maison des Associations à Cherré
TARIFS
Gratuit Les dons pour le club sont acceptés
Contact 06.30.42.38.09 .
Impasse de la Bordé Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 30 42 38 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Stage échiquier Cherréen Cherré-Au a été mis à jour le 2026-08-21 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
À voir aussi à Cherré-Au (Sarthe)
- Découverte des chauves-souris Cherré-Au 29 août 2026
- Forum des associations Cherré-Au 2 septembre 2026
- Stage échiquier Cherréen Cherré-Au 8 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Églises de Cherré et Cherreau Cherré-Au 19 septembre 2026
- 1906 dans le rétro Cherré-Au 19 septembre 2026