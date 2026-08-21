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AGENDA · Cherré-Au

Stage échiquier Cherréen Cherré-Au

mardi 1 septembre 2026 · Cherré-Au

Informations pratiques

Début
mardi 1 septembre 2026
Fin
mardi 1 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Impasse de la Bordé
Ville
72400 Cherré-Au
Département
Sarthe
Tarif

Cherré-Au

Stage échiquier Cherréen

Impasse de la Bordé Cherré-Au Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 09:30:00
fin : 2026-09-01 11:30:00

Date(s) :
2026-09-01

L’échiquier Cherréen organise un stage

Mardi 1er septembre 2026 de 9h30 à 11h30
Mardi 8 Septembre 2026 de 9h30 à 11h30
Maison des Associations à Cherré

TARIFS
Gratuit Les dons pour le club sont acceptés

Contact 06.30.42.38.09   .

Impasse de la Bordé Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 30 42 38 09 

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English :

L’événement Stage échiquier Cherréen Cherré-Au a été mis à jour le 2026-08-21 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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