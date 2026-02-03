Stage enfant théâtre et musique Saché

Stage enfant théâtre et musique

Place Alexander Calder Saché Indre-et-Loire

Tarif : 65 – 65 – 75 EUR

Tarif enfant

Début : 2026-04-20 10:00:00

fin : 2026-04-23 16:00:00

2026-04-20

Envie de découvrir le domaine artistique ?

Alors viens partager l’expérience d’une création de spectacle !

QUAND ?

Vacances d’avril

du lundi 20 au jeudi 23 avril

de 10h00 à 16h00

POUR QUI ?

Enfants de 8 à 14 ans

AVEC QUI ?

Richard PETITSIGNE et Sandra CAVENAILLE

65 € enfant (2 activités) pour les habitants de Saché.

75 € enfant (2 activités) pour les autres communes.

Pour les jeunes participants, un service de garderie peut être mis en place avant et après le stage, à étudier selon besoin

Coût 5 € par enfant pour la semaine.

Renseignements auprès de la mairie 02 47 26 86 65 65 .

Place Alexander Calder Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 86 65

English :

Want to discover the artistic world?

Then come and share the experience of creating a show!

WHEN?

April vacation

monday April 20 to Thursday April 23

from 10:00 am to 4:00 pm

WHO?

Children aged 8 to 14

WITH WHOM?

Richard PETITSIGNE and Sandra CAVENAILLE

