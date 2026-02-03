Stage enfant théâtre et musique Saché
Stage enfant théâtre et musique Saché lundi 20 avril 2026.
Stage enfant théâtre et musique
Place Alexander Calder Saché Indre-et-Loire
Tarif : 65 – 65 – 75 EUR
65
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 10:00:00
fin : 2026-04-23 16:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Envie de découvrir le domaine artistique ?
Alors viens partager l’expérience d’une création de spectacle !
QUAND ?
Vacances d’avril
du lundi 20 au jeudi 23 avril
de 10h00 à 16h00
POUR QUI ?
Enfants de 8 à 14 ans
AVEC QUI ?
Richard PETITSIGNE et Sandra CAVENAILLE
Envie de découvrir le domaine artistique ?
Alors viens partager l’expérience d’une création de spectacle !
QUAND ?
Vacances d’avril
du lundi 20 au jeudi 23 avril
de 10h00 à 16h00
POUR QUI ?
Enfants de 8 à 14 ans
AVEC QUI ?
Richard PETITSIGNE et Sandra CAVENAILLE
65 € enfant (2 activités) pour les habitants de Saché.
75 € enfant (2 activités) pour les autres communes.
Pour les jeunes participants, un service de garderie peut être mis en place avant et après le stage, à étudier selon besoin
Coût 5 € par enfant pour la semaine.
Renseignements auprès de la mairie 02 47 26 86 65 65 .
Place Alexander Calder Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 86 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Want to discover the artistic world?
Then come and share the experience of creating a show!
WHEN?
April vacation
monday April 20 to Thursday April 23
from 10:00 am to 4:00 pm
WHO?
Children aged 8 to 14
WITH WHOM?
Richard PETITSIGNE and Sandra CAVENAILLE
L’événement Stage enfant théâtre et musique Saché a été mis à jour le 2026-02-03 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme