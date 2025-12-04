Visite d’une exploitation productrice d’osier l’entretien Saché

Visite d’une exploitation productrice d’osier l’entretien

Découvrez le métier d’osiériculteur vannier.?Séverine et Patrick, vous présenteront les différentes variétés cultivées et ainsi que des idées d’aménagements pour le jardin. Qu’est-ce que l’osier ? Comment ça pousse ? Qu’est-ce qu’on en fait ? L’Osier de Gué Droit vous invite à vivre une expérience unique au milieu des parcelles d’osier. Vous serez guidés dans les installations et vous connaitrez les différentes étapes de la culture et la transformation en fonction de la saison. La période d’entretien des parcelles anime l’exploitation, le désherbage manuel et mécanique est réalisé chaque jour. L’été, dans les champs, l’osier a besoin de surveillance pour être accompagné dans son bon développement pour assurer une belle récolte. 4.5 .

Séverine and Patrick will introduce you to the different varieties of wicker grown, as well as ideas for garden design… What is wicker? How does it grow? What can we do with it?

