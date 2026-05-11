Journée atelier Faire son pain au levain Saché
Journée atelier Faire son pain au levain Saché vendredi 19 juin 2026.
Saché
Journée atelier Faire son pain au levain
La Crepellière Saché Indre-et-Loire
Tarif : 99 – 99 – EUR
99
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Journée atelier Faire son pain au levain
A partir de 12 ans 99€ par personne
Sur inscription 10 places
Journée découverte l’art du pain au levain artisanal
Vous réalisez vous-même votre pain au levain (quelque soit votre niveau)
Pizza au four à bois
Visite de la ferme paysanne.
Journée atelier Faire son pain au levain
A partir de 12 ans 99€ par personne
Sur inscription 10 places
Journée découverte l’art du pain au levain artisanal dans une ferme paysanne.
Vous réalisez vous-même votre pain au levain (quelque soit votre niveau)
Déjeuner pizza au four à bois
Visite de la ferme les cultures, la meunerie 99 .
La Crepellière Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 73 99 57 86 fermedelacrepelliere@gmail.com
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English :
Day workshop Making sourdough bread
From 12 years old 99? per person
Registration required: 10 places
Discovery day: the art of artisan sourdough bread-making
You make your own sourdough bread (whatever your level)
Pizza in a wood-fired oven
Visit the farm.
L’événement Journée atelier Faire son pain au levain Saché a été mis à jour le 2026-05-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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