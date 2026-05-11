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Journée atelier Faire son pain au levain Saché

Journée atelier Faire son pain au levain Saché

Journée atelier Faire son pain au levain Saché vendredi 19 juin 2026.

Adresse : La Crepellière

Ville : 37190 Saché

Département : Indre-et-Loire

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif : 99 99 99 Tarif de base plein tarif

Saché

Journée atelier Faire son pain au levain

La Crepellière Saché Indre-et-Loire

Tarif : 99 – 99 – EUR
99
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Journée atelier Faire son pain au levain
A partir de 12 ans 99€ par personne
Sur inscription 10 places

Journée découverte l’art du pain au levain artisanal
Vous réalisez vous-même votre pain au levain (quelque soit votre niveau)
Pizza au four à bois
Visite de la ferme paysanne.
Journée atelier Faire son pain au levain
A partir de 12 ans 99€ par personne
Sur inscription 10 places

Journée découverte l’art du pain au levain artisanal dans une ferme paysanne.
Vous réalisez vous-même votre pain au levain (quelque soit votre niveau)
Déjeuner pizza au four à bois
Visite de la ferme les cultures, la meunerie 99  .

La Crepellière Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 73 99 57 86  fermedelacrepelliere@gmail.com

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English :

Day workshop Making sourdough bread
From 12 years old 99? per person
Registration required: 10 places

Discovery day: the art of artisan sourdough bread-making
You make your own sourdough bread (whatever your level)
Pizza in a wood-fired oven
Visit the farm.

L’événement Journée atelier Faire son pain au levain Saché a été mis à jour le 2026-05-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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