Saché

Journée atelier Faire son pain au levain

La Crepellière Saché Indre-et-Loire

Tarif : 99 – 99 – EUR

99

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Journée atelier Faire son pain au levain

A partir de 12 ans 99€ par personne

Sur inscription 10 places

Journée découverte l’art du pain au levain artisanal

Vous réalisez vous-même votre pain au levain (quelque soit votre niveau)

Pizza au four à bois

Visite de la ferme paysanne.

Journée atelier Faire son pain au levain

A partir de 12 ans 99€ par personne

Sur inscription 10 places

Journée découverte l’art du pain au levain artisanal dans une ferme paysanne.

Vous réalisez vous-même votre pain au levain (quelque soit votre niveau)

Déjeuner pizza au four à bois

Visite de la ferme les cultures, la meunerie 99 .

La Crepellière Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 73 99 57 86 fermedelacrepelliere@gmail.com

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English :

Day workshop Making sourdough bread

From 12 years old 99? per person

Registration required: 10 places

Discovery day: the art of artisan sourdough bread-making

You make your own sourdough bread (whatever your level)

Pizza in a wood-fired oven

Visit the farm.

L’événement Journée atelier Faire son pain au levain Saché a été mis à jour le 2026-05-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme