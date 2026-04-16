Stage escalade de Bloc pour les 6/12 ans Rd les Carandes Mondeville

Mondeville

Stage escalade de Bloc pour les 6/12 ans

Rd les Carandes Isatix Mondeville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-20

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-20

Les stages pendant les vacances pour les 6/12 ans, sont l’occasion de s’initier à l’escalade de Bloc, un sport complet et ludique. Ils vont apprendre le B.A.B.A. Les thèmes abordés seront la sécurité, la chute, les premières techniques comme le placement de pieds, les transfert de poids…

Les stages pendant les vacances pour les 6/12 ans, sont l’occasion de s’initier à l’escalade de Bloc, un sport complet et ludique. Ils vont apprendre le B.A.B.A. Les thèmes abordés seront la sécurité, la chute, les premières techniques comme le placement de pieds, les transfert de poids, la coordination,…

C’est aussi une belle opportunité pour rencontrer des copains du même âge, en partageant une activité sportive et amusante.

Format du stage:

– un cours encadré par nos profs de 11h à 12h

– un accès libre sur le reste de la journée (sous la responsabilité des parents)

Inscription à la journée ou à la semaine.

La location de chaussons est incluse dans la prestation. .

Rd les Carandes Isatix Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 2 31 82 21 33 contact@isatix.com

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English : Stage escalade de Bloc pour les 6/12 ans

The holiday courses for 6/12 year olds are an opportunity to learn bouldering, a complete and fun sport. They will be learning the B.A.B.A. Themes covered will include safety, falling, first techniques such as foot placement, weight transfer, etc.

L’événement Stage escalade de Bloc pour les 6/12 ans Mondeville a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Caen la Mer