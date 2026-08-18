Informations pratiques

Ménétréol-sous-Sancerre

Stage et bal des musiques du Berry

14 Rue du Moulin Ménétréol-sous-Sancerre Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 21:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Dans l’après-midi, un stage bourrées et autres danses méconnues du Berry vous est proposé par Amaury Babault. En soirée venez participer au bal Berry Grégory Jolivet solo et le duo marivole avec ses amis.

Repas tiré du panier et buvette.

Dans l’après-midi, un stage bourrées et autres danses méconnues du Berry vous est proposé par Amaury Babault. En soirée venez participer au bal Berry Grégory Jolivet solo et le duo marivole avec ses amis.

Repas tiré du panier et buvette. 12 .

14 Rue du Moulin Ménétréol-sous-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 14 68

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English :

This afternoon, Amaury Babault will be leading a workshop on “bourrées and other little-known dances from the Berry region.” In the evening, come join the Berry dance with Grégory Jolivet performing a solo and the Marivole duo performing with their friends.

Potluck dinner and refreshments available.

L’événement Stage et bal des musiques du Berry Ménétréol-sous-Sancerre a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du Grand Sancerrois