Stage et bal des musiques du Berry Ménétréol-sous-Sancerre
samedi 21 novembre 2026 · Ménétréol-sous-Sancerre
Informations pratiques
Ménétréol-sous-Sancerre
Stage et bal des musiques du Berry
14 Rue du Moulin Ménétréol-sous-Sancerre Cher
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 21:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Dans l’après-midi, un stage bourrées et autres danses méconnues du Berry vous est proposé par Amaury Babault. En soirée venez participer au bal Berry Grégory Jolivet solo et le duo marivole avec ses amis.
Repas tiré du panier et buvette.
Dans l’après-midi, un stage bourrées et autres danses méconnues du Berry vous est proposé par Amaury Babault. En soirée venez participer au bal Berry Grégory Jolivet solo et le duo marivole avec ses amis.
Repas tiré du panier et buvette. 12 .
14 Rue du Moulin Ménétréol-sous-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 14 68
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English :
This afternoon, Amaury Babault will be leading a workshop on “bourrées and other little-known dances from the Berry region.” In the evening, come join the Berry dance with Grégory Jolivet performing a solo and the Marivole duo performing with their friends.
Potluck dinner and refreshments available.
L’événement Stage et bal des musiques du Berry Ménétréol-sous-Sancerre a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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