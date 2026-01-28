Jussie presque ! Ménétréol-sous-Sancerre

Jussie presque !

La ballastière a encore besoin de vous !

L’équilibre écologique du plan d’eau est toujours menacé par la Jussie.

Alors, amenez vos combinaisons ou empruntez les nôtres et participer à ce chantier d’éradication de cette espèce exotique envahissante.

Ménétréol-sous-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28

English :

The ballastière still needs your help!

The ecological balance of the lake is still under threat from primrose willow.

So bring your wetsuits or borrow ours and take part in the eradication of this invasive exotic species.

