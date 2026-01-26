Les petites bêtes de la Gargaude Ménétréol-sous-Sancerre
Les petites bêtes de la Gargaude
Iles de la Gargaude Ménétréol-sous-Sancerre Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-01 12:00:00
Date(s) :
2026-08-01
L’ambiance matinale mettra vos sens en éveil pour découvrir les petits habitants de ce site riche en biodiversité.
Pour plus de convivialité, la balade sera suivie d’une dégustation commentée de vin de Sancerre et de crottins de Chavignol.
Iles de la Gargaude Ménétréol-sous-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28
English :
The morning atmosphere will awaken your senses and help you discover the inhabitants of this site rich in biodiversity.
For a more convivial experience, the walk will be followed by a commented tasting of Sancerre wine and Crottins de Chavignol.
