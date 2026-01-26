Matin d’été en bords de Loire

Ils de la Gargaude Ménétréol-sous-Sancerre Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 08:00:00

fin : 2026-06-27 10:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Dans une ambiance matinale, flânez sur les bords de Loire, à la découverte de la faune et la flore typiques.

Dans une ambiance matinale, flânez sur les bords de Loire, à la découverte de la faune et la flore typiques. 3 .

Ils de la Gargaude Ménétréol-sous-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 66 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a morning stroll along the banks of the Loire, discovering its typical flora and fauna.

L’événement Matin d’été en bords de Loire Ménétréol-sous-Sancerre a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme du Grand Sancerrois