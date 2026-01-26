Matin d’été en bords de Loire Ménétréol-sous-Sancerre
Matin d’été en bords de Loire Ménétréol-sous-Sancerre samedi 27 juin 2026.
Matin d’été en bords de Loire
Ils de la Gargaude Ménétréol-sous-Sancerre Cher
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 08:00:00
fin : 2026-06-27 10:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Dans une ambiance matinale, flânez sur les bords de Loire, à la découverte de la faune et la flore typiques.
Dans une ambiance matinale, flânez sur les bords de Loire, à la découverte de la faune et la flore typiques. 3 .
Ils de la Gargaude Ménétréol-sous-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 66 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy a morning stroll along the banks of the Loire, discovering its typical flora and fauna.
L’événement Matin d’été en bords de Loire Ménétréol-sous-Sancerre a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme du Grand Sancerrois