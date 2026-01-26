Halte à la Jussie ! Ménétréol-sous-Sancerre
Halte à la Jussie !
Ménétréol-sous-Sancerre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-07-04 14:00:00
Date(s) :
2026-07-04
La ballastière a besoin de vous ! L’équilibre écologique du plan d’eau est menacé par la Jussie ; il est primordial d’agir ! Amenez vos combinaisons ou empruntez les nôtres et participer à ce chantier d’éradication de cette espèce exotique envahissante.
Ménétréol-sous-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28
English :
The ballastière needs your help! The ecological balance of the lake is threatened by primrose willow; it’s time to take action! Bring your wetsuits or borrow ours and take part in the eradication of this invasive exotic species.
L’événement Halte à la Jussie ! Ménétréol-sous-Sancerre a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme du Grand Sancerrois