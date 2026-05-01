Stage et bal Tango Centre des Fontaines Eu

Eu

Stage et bal Tango

Centre des Fontaines 1 Rue des Fontaines Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 16:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Avec Dos Rios Tango.

Restauration sur place suivi d’un bal-concert Tango jusqu’à 21h avec Jamais Jamais (duo accordéon piano chant).

Stage 15€ (+ 8,50€ avec repas) | Concert seul 10€ avec le stage 5€.

Sur réservation. .

Centre des Fontaines 1 Rue des Fontaines Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 05 03 auberge@centredesfontaines.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage et bal Tango

L’événement Stage et bal Tango Eu a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers