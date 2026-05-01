Stage et bal Tango Centre des Fontaines Eu
Stage et bal Tango Centre des Fontaines Eu dimanche 24 mai 2026.
Eu
Stage et bal Tango
Centre des Fontaines 1 Rue des Fontaines Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 16:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Avec Dos Rios Tango.
Restauration sur place suivi d’un bal-concert Tango jusqu’à 21h avec Jamais Jamais (duo accordéon piano chant).
Stage 15€ (+ 8,50€ avec repas) | Concert seul 10€ avec le stage 5€.
Sur réservation. .
Centre des Fontaines 1 Rue des Fontaines Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 05 03 auberge@centredesfontaines.fr
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English : Stage et bal Tango
L’événement Stage et bal Tango Eu a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers