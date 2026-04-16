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Bar à vinyles Rue du Collège Eu

Bar à vinyles Rue du Collège Eu vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Rue du Collège

Adresse : La Halle du Collège

Ville : 76260 Eu

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Eu

Bar à vinyles

Rue du Collège La Halle du Collège Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 19:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Gratuit
Le bar à vinyles 100% 45 tours.   .

Rue du Collège La Halle du Collège Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 40 37 

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English : Bar à vinyles

L’événement Bar à vinyles Eu a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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