Bar à vinyles Rue du Collège Eu

Eu

Bar à vinyles

Rue du Collège La Halle du Collège Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 19:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Gratuit

Le bar à vinyles 100% 45 tours. .

Rue du Collège La Halle du Collège Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 40 37

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English : Bar à vinyles

L’événement Bar à vinyles Eu a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers