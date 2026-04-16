Bar à vinyles Rue du Collège Eu
Bar à vinyles Rue du Collège Eu vendredi 8 mai 2026.
Eu
Bar à vinyles
Rue du Collège La Halle du Collège Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 19:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Gratuit
Le bar à vinyles 100% 45 tours. .
Rue du Collège La Halle du Collège Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 40 37
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English : Bar à vinyles
L’événement Bar à vinyles Eu a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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