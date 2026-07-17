Stage et restitution photographique anniversaire des 5 ans des Volets Jaunes, 46140 douelle, Douelle

Informations pratiques

Stage et restitution photographique anniversaire des 5 ans des Volets Jaunes Samedi 21 août 2027, 16h00 46140 douelle Lot

entrée libre et gratuite – limitée à 100 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-08-21T16:00:00+02:00 – 2027-08-21T23:00:00+02:00

Fin : 2027-08-21T16:00:00+02:00 – 2027-08-21T23:00:00+02:00

Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, l’association Les Volets Jaunes, qui fête ses 5 ans, propose un projet de création et de transmission en invitant un photographe prestigieux, à animer un stage de photographie de 7 jours. Cette invitation s’inscrit dans la continuité des éditions précédentes, en approfondissant une vision d’une photographie humaniste. Ce travail fait l’objet d’une restitution publique gratuite, sous la forme d’un ciné-concert en plein air, associant projection du film et création sonore live, accompagnée d’un temps de médiation et d’échanges avec le public.

46140 douelle Place de l’Eglise Douelle 46140 Lot occitanie

Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, l’association Les Volets Jaunes propose un projet de création et de transmission en invitant le photographe Anders Petersen, à animer un stage de…

Julia Castel ©