STAGE Fabrik ton rap – KDX Rap’n’son Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-09 13:30 – 16:30

Gratuit : non prix conseillé de 20€ par atelier Inscription sur helloasso

Atelier d’écriture de textes et création d’instru en musique assistée par ordinateur avec Sam de l’association Kontrat Dixion, à l’attention des jeunes habitants du quartier.

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/la-generale-caserne-mellinet/evenements/stage-d-ete-mao-rap-kdx-rap-n-son



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