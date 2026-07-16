Informations pratiques

Agnac

Stage festival de danse

Agnac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-03

Venez participer au stage festival de danse organisé par l’e Village de la danse. Ce camp expérience de 5 jours est ouvert à tous les danseurs qui veulent progresser et vivre une expérience unique ! Les 6 professeurs vous enseigneront Hip-Hop, Jazz, Classique, Claquette, Body percussion et chant.

Venez participer au stage festival de danse organisé par l’e Village de la danse. Ce camp de danse expérience de 5 jours est ouvert à tous les danseurs qui veulent progresser et vivre une expérience unique ! Les 6 professeurs vous enseigneront Hip-Hop, Jazz, Classique, Claquette, Body percussion, Chant. Ambiance conviviale ! .

Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 68 18 22

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English : Stage festival de danse

Come join the dance festival workshop organized by L’e Village de la danse. This 5-day immersive camp is open to all dancers who want to improve their skills and enjoy a unique experience! The six instructors will teach you: hip-hop, jazz, classical dance, tap, body percussion, and singing.

L’événement Stage festival de danse Agnac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT du Pays de Lauzun