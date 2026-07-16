Soirée Paella Salle des fêtes Agnac

Informations pratiques

Agnac

Soirée Paella

Salle des fêtes 46 Route de Meyra Agnac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Venez nombreux partager le repas organisé par la société de chasse l’ACCA D’AGNAC. Apportez vos couverts et pensez à réserver ! La soirée sera animée. Au menu informations à venir.

Venez nombreux partager le repas organisé par la société de chasse l’ACCA D’AGNAC. Apportez vos couverts et pensez à réserver ! La soirée sera animée. Au menu informations à venir. .

Salle des fêtes 46 Route de Meyra Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 39

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English : Soirée Paella

Come and share the meal organized by the ACCA D’AGNAC hunting club. Bring your cutlery and remember to reserve! More information to come…

L’événement Soirée Paella Agnac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT du Pays de Lauzun