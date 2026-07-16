Soirée Paella Salle des fêtes Agnac
samedi 29 août 2026 · Salle des fêtes · Agnac
Informations pratiques
Agnac
Soirée Paella
Salle des fêtes 46 Route de Meyra Agnac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Venez nombreux partager le repas organisé par la société de chasse l’ACCA D’AGNAC. Apportez vos couverts et pensez à réserver ! La soirée sera animée. Au menu informations à venir.
Venez nombreux partager le repas organisé par la société de chasse l’ACCA D’AGNAC. Apportez vos couverts et pensez à réserver ! La soirée sera animée. Au menu informations à venir. .
Salle des fêtes 46 Route de Meyra Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 39
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English : Soirée Paella
Come and share the meal organized by the ACCA D’AGNAC hunting club. Bring your cutlery and remember to reserve! More information to come…
L’événement Soirée Paella Agnac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT du Pays de Lauzun