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AGENDA · Agnac

Soirée Paella Salle des fêtes Agnac

samedi 29 août 2026 · Salle des fêtes · Agnac

Soirée Paella Salle des fêtes Agnac

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
46 Route de Meyra
Ville
47800 Agnac
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Tarif de base plein tarif

Agnac

Soirée Paella

Salle des fêtes 46 Route de Meyra Agnac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Venez nombreux partager le repas organisé par la société de chasse l’ACCA D’AGNAC. Apportez vos couverts et pensez à réserver ! La soirée sera animée. Au menu informations à venir.
Venez nombreux partager le repas organisé par la société de chasse l’ACCA D’AGNAC. Apportez vos couverts et pensez à réserver ! La soirée sera animée. Au menu informations à venir.   .

Salle des fêtes 46 Route de Meyra Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 39 

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English : Soirée Paella

Come and share the meal organized by the ACCA D’AGNAC hunting club. Bring your cutlery and remember to reserve! More information to come…

L’événement Soirée Paella Agnac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT du Pays de Lauzun