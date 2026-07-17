Forum des associations Salle des fêtes Agnac

Informations pratiques

Agnac

Forum des associations

Salle des fêtes 46 route de Meyra Agnac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 14:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Lors de cette rencontre, venez (re)découvrir les associations de la commune. Les associations seront réunies, proposant des activités différentes pour tout public.

Lors de cette rencontre, venez (re)découvrir les associations de la commune. Les associations réunies vous proposent des activités différentes pour tout public comme H au carré pour le bien-être, ASOA pour la fitness, la danse en ligne pour le country, le Village de la danse pour la danse classique modern jazz, l’arc d’Agnac pour le tir à l’arc, Zumb’avec Joa pour la zumba, les Champs Fleuris pour le comité des fêtes, Biblio’Réso pour le coin lecture. .

Salle des fêtes 46 route de Meyra Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 01 59 mairie-agnac@collectivite47.fr

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English : Forum des associations

At this event, come and (re)discover the local organizations. The organizations will be gathered together, offering a variety of activities for people of all ages.

L’événement Forum des associations Agnac a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays de Lauzun