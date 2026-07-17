La nuit du gong Salle des fêtes Agnac
samedi 21 novembre 2026 · Salle des fêtes · Agnac
Informations pratiques
Agnac
La nuit du gong
Salle des fêtes 46 Route de Meyra Agnac Lot-et-Garonne
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 21:00:00
fin : 2026-11-22 08:30:00
Date(s) :
2026-11-21
Durant la nuit du Gong, Babette vous invite pour un voyage vibratoire de 7 heures. Venez assister à cette expérience exceptionnelle de Méditation pendant votre sommeil afin d’éclairer votre conscience. Petit-déjeuner offert. Sur réservation uniquement.
Durant la nuit du Gong, Babette vous invite pour un voyage vibratoire de 7 heures. Venez assister à cette expérience exceptionnelle de Méditation pendant votre sommeil afin d’éclairer votre conscience. Petit-déjeuner offert. Sur réservation uniquement. .
Salle des fêtes 46 Route de Meyra Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 11 78 57 babettegazeau@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
During the Night of the Gong, Babette invites you on a 7-hour vibrational journey. Come experience this exceptional meditation session while you sleep to enlighten your consciousness. Breakfast is included. Reservations required.
L’événement La nuit du gong Agnac a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays de Lauzun
À voir aussi à Agnac (Lot-et-Garonne)
- Stage festival de danse Agnac 3 août 2026
- Grand bain du gong Salle des fêtes Agnac 12 août 2026
- Soirée Paella Salle des fêtes Agnac 29 août 2026
- Forum des associations Salle des fêtes Agnac 30 août 2026
- Loto public du club La Fraternelle de Monfrange Salle des fêtes Agnac 12 septembre 2026