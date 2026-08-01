Informations pratiques

Agnac

Cinéma en plein air Un P’tit Truc en Plus

Place de la Mairie Agnac Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 21:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Dans le cadre de l’itinérance culturelle, l’association Les Champs Fleuris vous propose une séance de cinéma en plein air en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Lauzun. Venez nombreux assister à la projection du film Cocorico. Vente de boissons et de glaces sur place.

Dans le cadre de l’itinérance culturelle, l’association Les Champs Fleuris vous propose une séance de cinéma en plein air en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Lauzun. Venez nombreux assister à la projection du film Cocorico. Vente de boissons et de glaces sur place. .

Place de la Mairie Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine leschampsfleuris.agnac@gmail.com

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English : Cinéma en plein air Un P’tit Truc en Plus

As part of the cultural outreach program, the Les Champs Fleuris association invites you to an outdoor movie screening in partnership with the Communauté de Communes du Pays de Lauzun. We hope to see many of you there for the screening of the film *Cocorico*. Drinks and ice cream will be available for purchase on site.

L’événement Cinéma en plein air Un P’tit Truc en Plus Agnac a été mis à jour le 2026-08-07 par OT du Pays de Lauzun