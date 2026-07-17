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Loto public du club La Fraternelle de Monfrange Salle des fêtes Agnac

samedi 12 septembre 2026 · Salle des fêtes · Agnac

Loto public du club La Fraternelle de Monfrange Salle des fêtes Agnac

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
46 Route de Meyra
Ville
47800 Agnac
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Agnac

Loto public du club La Fraternelle de Monfrange

Salle des fêtes 46 Route de Meyra Agnac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Venez nombreux au loto public organisé l’association La Fraternelle de Monfrange. De nombreux lots sont à gagner et pour encore plus de chance tirage de bourriche. Buvette et petite restauration sur place.
Venez nombreux au loto public organisé l’association La Fraternelle de Monfrange. De nombreux lots sont à gagner et pour encore plus de chance tirage de bourriche. Buvette et petite restauration sur place.   .

Salle des fêtes 46 Route de Meyra Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 01 53 

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English :

Come one, come all to the public bingo organized by La Fraternelle de Monfrange. Lots of prizes to be won and, for even more luck, a prize draw. Refreshments and snacks on site.

L’événement Loto public du club La Fraternelle de Monfrange Agnac a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays de Lauzun

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