Loto public du club La Fraternelle de Monfrange Salle des fêtes Agnac
samedi 12 septembre 2026 · Salle des fêtes · Agnac
Informations pratiques
Agnac
Loto public du club La Fraternelle de Monfrange
Salle des fêtes 46 Route de Meyra Agnac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Venez nombreux au loto public organisé l’association La Fraternelle de Monfrange. De nombreux lots sont à gagner et pour encore plus de chance tirage de bourriche. Buvette et petite restauration sur place.
Venez nombreux au loto public organisé l’association La Fraternelle de Monfrange. De nombreux lots sont à gagner et pour encore plus de chance tirage de bourriche. Buvette et petite restauration sur place. .
Salle des fêtes 46 Route de Meyra Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 01 53
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English :
Come one, come all to the public bingo organized by La Fraternelle de Monfrange. Lots of prizes to be won and, for even more luck, a prize draw. Refreshments and snacks on site.
L’événement Loto public du club La Fraternelle de Monfrange Agnac a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays de Lauzun
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