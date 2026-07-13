Grand bain du gong Salle des fêtes Agnac

Informations pratiques

Agnac

Grand bain du gong

Salle des fêtes 46 route de Meyra Agnac Lot-et-Garonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12 22:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Venez vivre un Bain Sonore avec Babette. Vous vivrez une expérience unique et authentique en atteignant un état méditatif et une relaxation profonde. Pour cela il suffit de vous allonger et de se laisser porter. Prévoyez un tapis, un plaid, un coussin et une bouteille d’eau.

Venez vivre un Bain Sonore avec Babette. Vous vivrez une expérience unique et authentique en atteignant un état méditatif et une relaxation profonde. C’est se laisser vivre des sensations, des émotions, en restant dans un été de réceptivité, recevoir les vibrations, se nettoyer intérieurement. Ses vibrations stimulent, révèlent, réveillent, soulagent, témoignent, déconnectent, guérissent… Pour cela il vous suffit de vous allonger et de vous laisser porter. Pensez à prévoir un tapis, un plaid, un coussin et une bouteille d’eau. .

Salle des fêtes 46 route de Meyra Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 11 78 57 babettegazeau@gmail.com

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English : Grand bain du gong

Come and experience a Sound Bath with Babette. You’ll enjoy a unique, authentic experience as you reach a state of meditation and deep relaxation. All you have to do is lie down and let yourself be carried away. Bring a mat, a blanket, a cushion and a bottle of water.

L’événement Grand bain du gong Agnac a été mis à jour le 2026-07-13 par OT du Pays de Lauzun